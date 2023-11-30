В Непале выразили желание сотрудничать с РФ в реализации проектов в гидроэнергетике

Премьер-министр республики Пушпа Камал Дахал отметил, что у страны огромный потенциал в этой сфере благодаря обилию быстрых горных рек

КАТМАНДУ, 30 ноября. /ТАСС/. Непал рассчитывает на сотрудничество с РФ в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе в гидроэнергетике. Об этом сообщил премьер-министр республики Пушпа Камал Дахал в эксклюзивном интервью ТАСС.

Мы весьма заинтересованы в крупномасштабных проектах в области гидроэнергетики. Как вы знаете, мы готовим отчет по перспективам строительства ГЭС в нижнем течении реки Карнали - проект "Карнали Чисапани", она будет способна дать 10,8 тыс. МВт. Для такого рода сооружений нам особенно нужно значительное финансирование и помощь", - сказал премьер.

"У Непала огромный потенциал в гидроэнергетике благодаря обилию быстрых горных рек", - отметил Дахал. Он указал, что есть договоренность о поставках в Индию 10 тыс. МВт электроэнергии в течение 10 лет, а также о поставках электроэнергии в Бангладеш. "Все это создает благоприятную обстановку для развития гидроэнергетики", - добавил он.

Премьер-министр Непала - один из самых известных политиков Южной Азии: генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской), командующий революционной группировкой в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 1996 по 2006 год, когда он вел борьбу в подполье и даже получил политический псевдоним товарищ Прачанда (Грозный). После падения монархии в стране в 2008 году Прачанда был главой нескольких правительств (с августа 2008 по май 2009 года, с августа 2016 по май 2017 года и с 26 декабря 2022 года по настоящее время). Он впервые согласился дать интервью для российской прессы.