КТК возобновил отгрузку нефти с терминала под Новороссийском

При этом одно выносное причальное устройство вывели из эксплуатации из-за его повреждения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском после остановки из-за шторма, говорится в сообщении компании. При этом одно выносное причальное устройство (ВПУ) было повреждено и выведено из эксплуатации, поставки осуществляются с двух оставшихся ВПУ.

"30 ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", - сказано в сообщении.

При этом в ходе осмотра плавучих шлангов и выносных причальных устройств было выявлено "повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 - перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями". В этой связи КТК вывел ВПУ-3 из эксплуатации. В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2.

"Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий. О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно", - добавили в КТК.

27 ноября КТК остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. Резервуарные парки компании были практически заполнены, из-за чего она принимала нефть от грузоотправителей в сниженных режимах.

О компании

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.