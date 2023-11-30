В Крыму выплатят по 7 тыс. рублей за каждый 1 кв. м пострадавшего в шторм жилья

По 100 тыс. рублей будет выплачено при полной потере имущества, по 50 тыс. рублей - при его частичной утрате

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым выплатят жителям по 7 тыс. рублей за каждый квадратный метр жилья, пострадавшего из-за шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. По 7 тыс. рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Также жители Крыма, имущество которых пострадало от стихии, получат компенсационные выплаты. По 100 тыс. рублей будет выплачено при полной потере имущества, по 50 тыс. рублей - при его частичной утрате.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Крыму, по последним данным, общий ущерб составил 39,7 млрд рублей.