Песков заявил о заинтересованности России в продолжении работы в формате ОПЕК+

С января 2024 года Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ и становится 24-й страной - участницей объединения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, в том числе и после вступления в партнерство Бразилии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги очередной министерской встречи ОПЕК+.

"Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает", - сказал представитель Кремля.

При этом, говоря о том, что Бразилия с 1 января 2024 года вступит в ОПЕК+, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что "организация продолжает работу" и вносит свою лепту "в дело стабилизации энергетических рынков, в поддержание, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне". "Это очень важно для всех", - указал Песков.

С января 2024 года Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ и становится 24-й страной - участницей объединения. Государство является серьезным нефтедобытчиком - по данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн б/с.