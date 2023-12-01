Эксперты: Бразилия вряд ли будет готова сразу поддержать ОПЕК+ в сокращении добычи нефти

Страна какое-то время может выступать в качестве наблюдателя, считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Прошедшая накануне министерская встреча ОПЕК+ закончилась не только определением дальнейшей политики по добыче нефти, но и пополнением альянса новым членом - Бразилией. Ее присоединение к Хартии сотрудничества ОПЕК+ ожидается с января 2024 года. При этом, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, Бразилия вряд ли будет готова сразу полноценно поддерживать действия альянса и участвовать в сокращении добычи нефти.

Согласно данным ОПЕК, в 2022 году Бразилия занимала седьмое место по объему добычи нефти в мире с производством на уровне 3,022 млн баррелей в сутки.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин отметил, что доля Бразилии на мировом рынке составляет 3,5-4%. По его словам, большее число стран, действующих в рамках одной политики по добыче нефти, увеличивает значимость принимаемых ОПЕК+ решений. Однако, считает эксперт, пока Бразилия вряд ли будет поддерживать действия ОПЕК+. "Вероятно, в 2024 году страна не будет сразу же встроена в механизм квот по объемам производства и не начнет сокращать или строго ограничивать лимит производства", - сказал он.

Такое мнение поддерживает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Эксперт полагает, что какое-то время Бразилия в ОПЕК+ может выступать в качестве наблюдателя. Он также допускает, что в будущем и Бразилия, и ОПЕК+ будут заинтересованы в налаживании более тесного сотрудничества. "Присоединение новых участников позволит увеличить рыночную долю ОПЕК+ и повысит влияние участников соглашения на рыночную ситуацию, позволив более эффективно бороться с существующими вызовами", - добавил эксперт.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин подчеркнул, что чем больше доля ОПЕК+ на мировом рынке, тем сильнее будет влияние альянса. По его мнению, Бразилии необходимо иметь инструменты для минимизации рисков и максимизации эффекта от экспорта нефти. А ОПЕК+, консолидируя аналогичные интересы стран, может в этом помочь.

"В текущей ситуации, скорее всего, Бразилия не будет добровольно сокращать добычу, но, возможно, будут скорректированы планы по ее росту в 2024 году. В случае серьезных шоков на рынке страна присоединится к политике других членов [ОПЕК+]", - заключил эксперт.