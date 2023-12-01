РЖД уложили новые пути на поврежденном после шторма участке на Черноморском побережье

Процесс восстановления включал выгрузку 76 вагонов бутового камня и 69 вагонов щебня

ТАСС, 1 декабря. РЖД восстановили часть железнодорожных путей, поврежденных в результате шторма на Черноморском побережье, говорится в Telegram-канале РЖД.

"Уложили новые пути на участке, поврежденном в результате шторма на Черноморском побережье. В районе станции Лазаревская восстановили 115 м железной дороги", - отмечается в сообщении.

Процесс восстановления включал выгрузку 76 вагонов бутового камня и 69 вагонов щебня, которые были использованы для укрепления основания насыпи. Кроме того, было установлено 153 железобетонных "ежа", которые будут служить защитой от морских волн. Эти меры направлены на обеспечение безопасности прибрежной инфраструктуры.

"Готовимся к открытию движения по восстановленному пути. С его запуском откажемся от реверсивного движения на этом участке", - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на одном из перегонов в районе Сочи, также на железнодорожные пути упали деревья, произошел подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение поездов на побережье было приостановлено, задерживалось порядка 50 пассажирских поездов.