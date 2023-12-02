В Татарстане в 2023 году ввели в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья

В республике также с начала года отремонтировали 400 км дорог

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн кв. м жилья ввели в Татарстане за 2023 год. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на открытии дня Татарстана на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях, особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более 3 млн кв. м жилья. Я помню время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым, главой Татарстана], с Иреком Энваровичем [Файзуллиным, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России] думали, как нам дотянуть до 2 млн кв. м жилья в год. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за 3 млн [кв. м] переступили, при том, что в Татарстане около 4 млн [кв. м] жителей", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в Татарстане отремонтировали 400 км дорог. Кроме того, в конце года ожидается открытие восьмого этапа скоростной трассы М-12 "Восток" в Татарстане. "И, конечно же, мы все ждем к концу года открытия трассы "Восток", где самый большой и самый протяженный участок. Это эпохальное событие", - отметил Хуснуллин.

По итогам 2022 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 3,09 млн кв. м жилья.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.