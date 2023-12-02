Работу линии, снабжающей электричеством Запорожскую АЭС , восстановят до 5 декабря

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отметил, что отключения произошли на территориях, которые контролирует Украина

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты рассчитывают до 5 декабря восстановить работу Ферросплавной линии электропередачи 330 кВ, снабжающей электричеством Запорожскую АЭС и выведенной из строя в ночь на субботу. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"На данный момент питание Днепровской линии осуществляется, что касается Ферросплавной, то она не в работе, ее вывели в ремонт. Предварительный прогноз - восстановление до 5 декабря", - сказал Карчаа.

Как рассказал собеседник агентства, Ферросплавная линия 330 кВ отключилась в 22:26 мск в пятницу. Спустя пять часов, в 03:32 мск, отключилась Днепровская линия 750 кВ. После этого в работу были введены дизельные генераторы, обеспечившие подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС. В 08:08 мск работа Днепровской линии была восстановлена.

"Специалисты Запорожской АЭС в этих условиях действовали профессионально, соблюдая все стандарты, отметил собеседник. "Рисков и угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет", - подчеркнул он.

Говоря о причинах отключений, Карчаа отметил, что они произошли на территориях, которые контролирует Украина. "Нельзя исключать, что это отключение могло быть вызвано техническими причинами. Они могут быть совсем разными, в том числе связанными с общим состоянием энергосистемы Украины. Могли быть связаны и с тем, что мы называем политикой Киева. Таким образом на нас пытаются воздействовать", - отметил он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что минувшей ночью Запорожская АЭС временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы. При этом причины сбоя не уточнялись. По данным МАГАТЭ, сейчас станция подключена к одной основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ, также имеет запасную линию мощностью 330 кВ.

Об АЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.