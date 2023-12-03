В ДНР заявили об использовании опыта Башкирии по работе с инвесторами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика использует опыт Башкирии по регулированию инвестиционной деятельности и созданию комфортной среды для реализации бизнес-проектов. Об этом сообщил в своем видеообращении на открытии дня Башкирии на Международной выставке-форуме "Россия" глава ДНР Денис Пушилин.

"Несмотря на то, что спецоперация еще не завершена, мы занимаемся восстановлением разрушенного, возрождаем экономику региона. Опыт братской республики [Башкирии] помогает нам в вопросах, связанных с механизмами регулирования инвестиционной деятельности, создания комфортной среды для реализации бизнес-проектов", - сказал он.

Пушилин отметил, что республика нацелена на дальнейшую активизацию и расширение экономических связей. "В сфере металлургии, машиностроения, химической отрасли у нас происходит существенное оживление. Для нас крайне важны хозяйственные связи с предприятиями Башкирии. Наши взаимоотношения носят разносторонний характер, мы вместе работаем в направлении развития образования и спорта", - добавил глава региона.

Башкирия внедрила в работу региональный инвестиционный стандарт, который в 2021 году был разработан Минэкономразвития на основе лучшего регионального опыта по привлечению бизнеса и практике внедрения первой итерации стандарта Агентством стратегических инициатив. Благодаря его реализации и собственным практикам власти региона смогли, например, сократить сроки рассмотрения заявок от инвесторов и число необходимых для реализации на территории региона проектов документов с 18 до 3, организовать работу бизнес-шерифов в каждом муниципалитете.

По состоянию на 1 апреля в активной стадии реализации в республике находятся 1 758 инвестпроектов на общую сумму 761,8 млрд рублей. По итогам 2022 года в экономику региона привлечено более 512 млрд рублей инвестиционных вложений за счет всех источников финансирования, отметили в министерстве экономического развития и инновационной политики республики. В 2019 году указом главы Башкирии установлен план по инвестициям в основной капитал на уровне не менее 500 млрд рублей в год.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.