Создатель электрогрузовика EVM Pro предлагает пустить электро-LCV внутрь Садового кольца

Илья Рашкин также отметил, что 1 тыс. EVM Pro никак не загрузит дороги Москвы, но при этом станет толчком для принятия продукта рынком

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разработчик электрогрузовика EVM Pro Илья Рашкин в интервью ТАСС высказал предложение разрешить электрическому коммерческому транспорту двигаться внутри Садового кольца, а также по выделенным полосам.

"Так как мы находимся в категории N1 (масса до 3,5 тонн), мы попадаем под ограничение для движения транспорта. При этом у наших машин масса только батарейки составляет 700 кг. Мы предлагаем "вынести за скобки" массу аккумуляторной сборки из разрешенной полной массы, - сказал он. - Отсюда вытекает следующее предложение - мы попадаем в рестрикцию внутрь Садового кольца, где ограничено движение транспорта массой 2,5 тонн".

Компания производит экологически чистый транспорт, который в идеале только и должен ездить в центре города, считает Рашкин. По его словам, 1 тыс. EVM Pro никак не загрузит дороги столицы, но при этом станет толчком для принятия продукта рынком. Для достижения цели стоит также разрешить движение по выделенным полосам электрическим LCV именно российского производства, добавил он.

"При этом я не говорю, что такие льготы нужно вводить пожизненно - это может мера на год-два, чтобы дать толчок возможности использовать этот продукт", - уточнил гендиректор.

Говоря о других мерах господдержки, которые необходимы сейчас автопрому, Рашкин отметил необходимость дифференциации скидки для легкого и коммерческого транспорта при покупке машины по льготному кредитованию. Так, для класса LCV он предлагает установить лимит скидки от 1,5 млн рублей (сейчас скидка составляет 925 тыс. рублей). Другое предложение компании заключается в снижении размера платы страховых взносов в бюджет на уровне 7,5% для локализованных автопроизводителей, как это сейчас сделано у IT-компаний.

Ранее основные российские автопроизводители выступили за отсрочку уплаты утильсбора в бюджет в 2024 году в качестве меры для поддержки автобизнеса на фоне роста ключевой ставки ЦБ.