Производитель машин EVM Pro рассчитывает выйти на выручку от 4 до 5 млрд рублей

Гендиректор компании "Электромобили мануфэкчуринг рус" Илья Рашкин отметил, что вложенные в бизнес средства могут окупиться в конце 2024 года или начале 2025 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Электромобили мануфэкчуринг рус", которая производит электрогрузомобили EVM Pro, уже начала получать первую выручку от продаж машин и планирует в 2024 году выйти на объем от 4 до 5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Илья Рашкин.

"Мы уже начали получать первую выручку от продаж наших машин. В следующем году, если все пойдет так, как мы рассчитываем, планируем выручку от 4 до 5 млрд рублей", - сказал он.

Рассуждая о том, когда вложенные в бизнес средства могут окупиться, Рашкин отметил, что это может произойти в конце 2024 года или начале 2025 года. Так как объем инвестиций в условиях автомобильной промышленности не такой большой, 1 млрд рублей, "это вполне реальный сценарий", считает гендиректор.

Компания "Электромобили мануфэкчуринг рус" занимается производством электрических легких грузовиков EVM Pro, выпускаемых на базе шасси УАЗ "Профи". Серийное производство машин было запущено в апреле. С 2024 года компания планирует также наладить выпуск автокомпонентов и поставлять их другим автопроизводителям.