Производитель машин EVM Pro планирует войти в сферу беспилотных технологий

Гендиректор компании "Электромобили мануфэкчуринг рус" Илья Рашкин отметил, что предприятие интересуют технологии машинного зрения вкупе с нейронными сетями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Электромобили мануфэкчуринг рус", которая производит электрогрузомобили EVM Pro, планирует войти в сферу беспилотных технологий и для достижения цели создает отдельную лабораторию. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Илья Рашкин.

"Мы попробуем себя в этом секторе. Технологии машинного зрения вкупе с нейронными сетями нас очень интересуют", - ответил Рашкин на вопрос, смотрит ли компания в сторону беспилотных технологий.

"Мы скоро создадим отдельную лабораторию, которая будет этим заниматься. Я не знаю, когда именно это произойдет, но я думаю, что в скором будущем мы это сделаем", - добавил он.

Компания "Электромобили мануфэкчуринг рус" занимается производством электрических легких грузовиков EVM Pro, выпускаемых на базе шасси УАЗ "Профи". Серийное производство машин запустили в апреле. С 2024 года компания планирует также наладить выпуск автокомпонентов и поставлять их другим производителям.