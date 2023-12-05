Великобритания намерена снизить приток легальных иммигрантов

Глава МВД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли рассчитывает, что новые правила получения виз и разрешений на работу снизят поток въехавших в страну на 300 тыс. человек

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Великобритания ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, объявил глава МВД страны Джеймс Клеверли.

"Мой план обеспечит крупнейшее в истории сокращение показателя чистой миграции - около 300 тыс. человек, въехавших в Соединенное Королевство в прошлом году, не смогли бы этого сделать, будь он принят раньше. Я иду на решительные меры, чтобы остановить резкий рост числа выдаваемых рабочих виз и принять жесткие меры против тех, кто стремится воспользоваться нашим гостеприимством", - заявил Клеверли.

Предложения Клеверли, которые должны вступить в силу в январе, предполагают 50-процентное увеличение минимальной зарплаты, которую работодатель в Великобритании должен выплачивать сотруднику-иностранцу, претендующему на рабочую визу. Эта сумма вырастет с £26,3 тыс. ($33,2 тыс.) до £38,7 тыс. ($48,9 тыс.) в год, тем самым значительно ограничив возможности привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Исключение будет сделано для представителей нескольких дефицитных профессий, включая младших медицинских работников и сиделок.

При этом родственники работников сферы ухода за престарелыми и инвалидами лишатся возможности получить визу иждивенца. Приезжать в страну вместе с супругами и детьми-иждивенцами не смогут и учащиеся вузов, за исключением тех, кто получает последипломное образование. По словам Клеверли, слишком часты ситуации, когда родственники трудовых мигрантов и студентов не работают в Великобритании, при этом пользуясь медицинскими и другими услугами. Беспокойство у общественности, по словам Клеверли, также вызывает нехватка мест в школах и детских садах, отчасти связанная с избытком иммигрантов в стране.

Британские власти также намерены привлечь дополнительные £1,3 млрд ($1,64 млрд) в год на финансирование Национальной службы здравоохранения, на две трети увеличив размер медицинского сбора, взимаемого с получателей рабочих и студенческих виз.

Приток мигрантов

В ноябре была опубликована статистика, согласно которой в 2022 году в Великобритании был достигнут рекордный показатель чистой миграции (разница между прибывшими и уехавшими). Как говорится в уточненном отчете Национальной статистической службы страны, за счет иммигрантов население страны выросло за прошлый год на 745 тыс. человек, в том числе за счет выдачи гуманитарных виз гражданам Украины и жителям Гонконга. По данным МВД королевства, с января по сентябрь 2023 года было выдано 335,5 тыс. рабочих виз. Это на треть больше, чем в 2022 году, и на 150% больше, чем в период до начала пандемии COVID-19. Основным фактором роста показателей стали визы, выдаваемые медицинским и социальным работникам из других стран.

Большой проблемой продолжает оставаться нелегальная миграция, что привлекает повышенное внимание к этой теме в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в королевстве не позднее января 2025 года.