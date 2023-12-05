Датский профсоюз объявил о намерении поддержать забастовку в Швеции против Tesla

На протяжении двух недель поставляемые через Данию для продажи в Швеции автомобили Tesla не будут приниматься в портах и не проследуют к конечному пункту назначения

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Крупнейший профсоюз Дании 3F Transport, объединяющий портовых рабочих и водителей грузовиков, предупредил Tesla, что готов поддержать шведский профсоюз IF Metall, объявивший забастовку после отказа американской компании заключить коллективный договор.

Переход датского профсоюза к непосредственным действиям будет означать, что на протяжении двух недель поставляемые через Данию для продажи в Швеции автомобили Tesla не будут приниматься в датских портах и не проследуют к конечному пункту назначения.

"Когда они просят нас о поддержке, конечно же, мы ее окажем. В борьбе за интересы рабочих профсоюзное движение, так же, как и предприятия, носит глобальный характер, - заявил в пресс-релизе председатель 3F Transport Ян Вилладсен. - Даже если ты один из самых богатых людей в мире, ты не можешь устанавливать свои собственные правила. У нас, на рынке труда в Скандинавии, есть свои договоры, если хочешь заниматься здесь бизнесом, нужно соблюдать их".

27 октября профсоюз промышленных рабочих IF Metall объявил забастовку, поскольку администрация Tesla не хотела подписывать коллективный договор. Сначала акция затронула только работников сервисного центра Tesla, но 3 ноября она распространилась и на другие автомастерские, которые не стали обслуживать автомобили Tesla. В ноябре другие организации объявили о "мерах симпатии", которые будут действовать до подписания коллективного договора: профсоюзы работников транспорта и портовых рабочих блокируют погрузку автомобилей Tesla в шведских портах, электриков и уборщиков - ремонт и уборку в помещениях и на зарядных станциях, профсоюзы служащих и почтовых работников - почту и посылки для Tesla, маляров и строителей - работы в более чем 100 мастерских. 27 ноября Tesla подала иски против почтовой службы Postnord и Транспортного управления, так как компания не получала номерные знаки для своих авто, а окружной суд постановил, что власти должны найти решение вопроса об их доставке Tesla.