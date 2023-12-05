В ООН заявили о продолжении работы над возобновлением зерновой сделки

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик не стал уточнять, какие именно шаги предпринимаются ООН для достижения поставленной цели

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. ООН продолжает вести работу над возобновлением действия зерновой сделки, усилия в этом направлении, в частности, предпринимает генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Да, мы работаем над этим. Ребека Гринспен осуществляет те задачи, которые ей были поручены", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем он не стал уточнять, какие именно шаги предпринимаются всемирной организацией для достижения поставленной цели.