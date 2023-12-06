"Ъ": продукция Adidas и Reebok будет продаваться в России в сети ASP

Первый магазин сети монобрендовых магазинов откроется уже на этой неделе в аутлете "Белая дача" в Москве, рассказал руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Продукция компаний Adidas и Reebok вернется на российский рынок, приобрести ее можно будет в новой сети ASP, которую развивает Lestate. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказал газете руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров, первый магазин сети монобрендовых магазинов ASP откроется уже на этой неделе в аутлете "Белая дача" в Москве. Расширение розничной сети будет постепенным, однако точное количество магазинов топ-менеджер компании не назвал.

Илья Комиссаров также добавил, что еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 году, компания напрямую поставляла их продукцию в РФ. По его словам, такая схема дистрибуции сохранится и для поддержания ассортимента в магазинах ASP. При этом он отметил, что новые торговые точки не обязательно займут помещения, которые Adidas арендовал в России.

В "Коммерсанте" напомнили, что год назад Lestate приобрела права на аренду аутлета Nike в "Белой даче". На его месте дистрибутор открыл магазин под брендом NSP. Вторая торговая точка также заработала в московском торговом центре "Авиапарк". Помимо этих брендов Lestate также запустила сеть JNS по продаже джинсов брендов Levi’s, Lee, Wrangler, которые также покинули РФ.