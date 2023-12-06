Мишустин заявил, что санкции Запада не привели к краху экономики России

Премьер-министр РФ отметил что, во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Запад, наштамповавший больше десятка пакетов антироссийских санкций, не смог разрушить экономику России, трудности были, но их удалось преодолеть. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта "Знание. Лекторий".

"Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были, прежде всего - во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление", - сказал Мишустин. "Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", - констатировал он.

При этом глава российского правительства указал на то, что если взять Еврозону, то, по прогнозу Еврокомиссии, прирост валового внутреннего продукта в 2023 году ожидается там на уровне 0,6%, что почти в пять раз ниже, чем в России, а в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и странах Прибалтики эти цифры и вовсе уходят в минус.