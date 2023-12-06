Песков заявил, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в ОПЕК+ будет продолжаться

По словам пресс-секретаря президента России, "имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества"

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и саудовский кронпринц на переговорах обсудили сотрудничество в ОПЕК+, которое будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, поговорили по сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Стороны заинтересованы, стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей. Это сотрудничество будет продолжаться", - сказал Песков.

Он добавил, что "имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества, в чем проявила заинтересованность саудовская сторона".

Путин и кронпринц условились, что по линии межправкомиссии будет проведена "ревизия всех предварительных наметок и работа пойдет в более предметном ключе".