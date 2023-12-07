На Сахалине приняли в первом чтении законопроект трехлетнего бюджета региона

Документ прошел все необходимые этапы согласования, включая общественные слушания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли в первом чтении законопроект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В нем сохранены все социальные обязательства перед населением Сахалина и Курил, сообщил ТАСС парламентарий Вадим Полицинский.

"Законопроект о бюджете Сахалинской области сегодня успешно принят в первом чтении. До принятия документ прошел все необходимые стадии согласования, включая общественные слушания. Все поправки и предложения, внесенные в ходе обсуждения, были учтены, бюджет получился сбалансированный. На наш взгляд, учтены все необходимые направления, приоритеты расставлены верно, особенно что касается социальной политики", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бюджет области ежегодно имеет социальную направленность. Так, на развитие здравоохранения в 2024 году предусмотрен 31 млрд рублей. Расходы на сферу образования составят 32,6 млрд рублей, на культуру и спорт - 2,98 и 3,3 млрд рублей соответственно. Расходы на реализацию мер социальной поддержки составят порядка 23 млрд рублей. Помощь от государства получают около 245 тыс. сахалинцев и курильчан.

Согласно проекту, прибавку к заработной плате с 1 января 2024 года получат врачи, учителя, воспитатели детских садов, работники культуры и социальной защиты. Заработная плата работников бюджетной сферы будет проиндексирована на 10%.

Кроме того, сахалинский бюджет сохраняет инвестиционную направленность, в которой главным приоритетом является завершение начатых объектов социально-культурной сферы, объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство жилья и дорожной инфраструктуры. В целом на программу развития в течение трех ближайших лет будет направлено 62,8 млрд рублей. За счет данных средств будет осуществляться строительство и реконструкция 133 объектов в различных сферах экономики и социальной сфере.

Основные параметры бюджета

На 2024 год запланированы доходы в сумме почти 180 млрд рублей, на 2026 год - почти 173 млрд рублей, на 2026 год - более 163 млрд рублей. Общий объем расходов в 2024 году составит почти 219 млрд рублей, в последующих годах - более 197,5 млрд рублей и около 187 млрд рублей. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит почти 39 млрд рублей, в 2025 году - почти 25 млрд рублей, в 2026 году - более 23 млрд рублей.