В "Уральских авиалиниях" заявили, что решения о судьбе севшего в поле самолета пока нет

Авиакомпания находится в переговорном процессе со страховой компанией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Окончательное решение о судьбе севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 компании "Уральские авиалинии" пока не принято. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на источники, близкие к авиавластям, что самолет, совершивший аварийную посадку 12 сентября в пшеничном поле, восстанавливать не будут - его разберут на запчасти и спишут в утиль.

"Пока окончательное решение не принято. Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет об "Альфастраховании".

Ранее в авиакомпании сообщали, что двигателям самолета, совершившего аварийную посадку, не потребуется восстановительный ремонт, рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля.