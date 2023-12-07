7 декабря, 05:48
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

В "Уральских авиалиниях" заявили, что решения о судьбе севшего в поле самолета пока нет

Авиакомпания находится в переговорном процессе со страховой компанией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Окончательное решение о судьбе севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 компании "Уральские авиалинии" пока не принято. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

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Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на источники, близкие к авиавластям, что самолет, совершивший аварийную посадку 12 сентября в пшеничном поле, восстанавливать не будут - его разберут на запчасти и спишут в утиль.

"Пока окончательное решение не принято. Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет об "Альфастраховании".

Ранее в авиакомпании сообщали, что двигателям самолета, совершившего аварийную посадку, не потребуется восстановительный ремонт, рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля. 

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