Путин считает, что никто не сможет затормозить развитие России

По словам президента, РФ следует создавать в рамках БРИКС образовательные, научные и инвестиционные платформы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Процесс развития России никто не сможет остановить или затормозить, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"У меня никаких сомнений нет, что нас никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", - сказал он.

По словам Путина, России следует создавать в рамках БРИКС образовательные, научные и инвестиционные платформы, сотрудничая "широким фронтом", прежде всего, в области образования. "Мы не должны думать об этих ограничениях, мы должны смотреть вперед, и идти вперед, и действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором по сути самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать - по-современному и цивилизованно... И если мы будем действовать таким широким фронтом и будем поддерживать и помогать друг другу, никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал он.

Путин добавил, что РФ продолжит в том числе сотрудничество в этой области и с КНР, с которой у нее сложились "очень добрые доверительные отношения".

Он отметил, что в течение всей человеческой истории ограничения на сотрудничество были призваны обеспечить и сохранить доминирование тех, кто владел технологиями. В качестве примера Путин привел попытки "закрыть секрет пороха", который все равно потом стал известен всему человечеству. То же самое, по словам президента, касается "кокомовских списков" (от названия созданного после Второй мировой войны КОКОМа - комитета по контролю за экспортом в СССР), которые сдерживали развитие Советского Союза, но тот все равно решил все стоящие задачи. В 1990-х годах, продолжил Путин, эти "кокомовские списки" отменили "формально, но по факту они продолжали действовать".

"И сегодня так называемый коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Нет, конечно! Раньше это было невозможно, в Средние века и во времена холодной войны было невозможно, а сейчас, в век интернета, в век таких скоростей, обменов, в том числе и научных обменов, это просто невозможно", - подчеркнул президент РФ.