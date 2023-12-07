МВФ заявил о сдержанности последствий конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики

Официальный представитель фонда Джули Козак считает, что палестино-израильский конфликт может повлиять на региональную экономику "по целому ряду каналов"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Экономические последствия палестино-израильского конфликта для международного сообщества пока относительно сдержанны, но ситуация носит весьма неопределенный характер. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Этот конфликт - еще один пример того, что мы живем в весьма неопределенном и подверженном потрясениям мире. Что касается экономических последствий, то в глобальном плане они пока относительно сдержанны. Но, разумеется, [ситуация] крайне неопределенная", - отметила она на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель МВФ подчеркнула, что в результате эскалации экономики Израиля и Палестины "пострадают больше всего, но в конечном итоге последствия будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта". "Мы ожидаем, что конфликт значительно снизит экономическую активность как на Западном берегу [реки Иордан], так и в секторе Газа. Еще до начала конфликта темпы роста [палестинского] ВВП должны были снизиться в среднесрочной перспективе", - добавила она.

По ее словам, палестино-израильский конфликт может повлиять на региональную экономику "по целому ряду каналов". "Эти каналы включают туризм. Вы можете видеть снижение притока туристов в соседние страны. Имеется вероятность повышения цен на нефть и газ, сбоев на финансовых рынках, нарушения региональных торговых маршрутов и возможность повышения торговых издержек", - добавила Козак.