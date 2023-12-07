"Аэрофлот" сообщил о восстановлении работы системы бронирования авиабилетов

В компании сообщили, что оформление ее билетов снова доступно во всех каналах продаж

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работа системы бронирования авиабилетов "Аэрофлота" восстановлена, говорится в сообщении компании.

"Работоспособность системы бронирования восстановлена. На данный момент оформление билетов "Аэрофлота" снова доступно во всех каналах продаж", - говорится в сообщении

Компания сообщала, что в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo произошел сбой. Оформление билетов было затруднено по всем каналам продаж (на сайте и у агентов). При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала штатно.