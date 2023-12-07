В Оренбуржье планируют в 2024 году вывести все проблемные предприятия из кризиса

В регионе уже вывели из состояния банкротства порядка 100 компаний

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют в течение 2024 года вывести из кризиса все проблемные предприятия. За последние несколько лет в регионе вывели из состояния банкротства порядка 100 предприятий, сообщил губернатор области Денис Паслер в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"В разных секторах экономики - это и сельское хозяйство, и обрабатывающая, и металлургическая [промышленность] - мы реанимировали, вывели из состояния банкротства порядка 100 предприятий. Это десятки тысяч рабочих мест. <…> Осталось 2-3 предприятия. Я думаю, что в течение полугода - года приберем, и все предприятия будут в активной инвестфазе", - сказал глава региона.

Паслер отметил, что все предприятия, которые вывели из кризиса, устойчиво развиваются. У них появились новые эффективные собственники, сформированы коллективы. "Это все позволяет предприятию набирать обороты, улучшать свое состояние и, конечно, выходить на рынки со своими продуктами, товарами", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в условиях запуска новых проектов, активной работы особой экономической зоны и территорий опережающего развития в области поднялся вопрос дефицита специалистов. На сегодняшний день в регионе более 22 тыс. открытых вакансий. По мнению главы региона, в решении этого вопроса способствует в том числе подготовка молодых специалистов. Кроме того, в регион возвращаются люди, которые после закрытия предприятий уезжали работать вахтовым методом.

"Этот тренд сегодня видим - у нас возвращаются те, кто раньше уезжали. Это очень хорошо, для нас это приоритет. <...> Для того, чтобы они вернулись - люди, которые уехали за пределы области, но семьи остались - для них ключевое нормальное требование - это доходы и условия труда", - сказал губернатор, добавив, что средний уровень зарплаты в регионе растет.

По его словам, в Оренбуржье наблюдается стабильный рост по инвестициям в основной капитал - ежегодно в среднем на 10%, в 2023 году ожидается рост на 13-15%. Оренбургская область входит в число 11 субъектов РФ - крупнейших налогоплательщиков страны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.