Маск обжалует постановление регулятора по связанному с Tesla делу

Бизнесмен просит Верховный суд рассмотреть вопрос, превысила ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США полномочия при исполнении указа о согласии, который он назвал "намордником" на его конституционные права на свободу слова

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Илон Маск обратился в Верховный суд США с просьбой рассмотреть постановление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу, связанному с Tesla.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката Маска.

Предприниматель в четверг попросил Верховный суд заслушать его апелляцию на решение нижестоящей инстанции, которая оставила в силе указ о согласии. Маск просит судей рассмотреть вопрос, превысила ли SEC свои полномочия при исполнении указа о согласии, который он назвал "намордником" на его конституционные права на свободу слова, сообщил адвокат бизнесмена агентству.