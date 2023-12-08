В Росатоме заявили, что нельзя добиться углеродной нейтральности без ядерной энергетики

Директор блока по развитию и международному бизнесу корпорации Кирилл Комаров сообщил, что "ядерная энергия - это часть чистого энергобаланса будущего, и мы рады быть участником международного диалога по климату"

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Мир не сможет достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов без использования ядерной энергии. Об этом заявил директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Сейчас никто не может отрицать, что без ядерной энергетики достижение глобальной углеродной нейтральности невозможно. Ядерная энергия - это часть чистого энергобаланса будущего, и мы рады быть участником международного диалога по климату", - сказал Комаров, выступая на панельной дискуссии "Атом для эффективного энергетического перехода".

2 декабря более 20 государств, участвующих в COP28, приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году по сравнению с 2020 годом. Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписавшие документ, пообещали "принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, устойчивости, защиты и нераспространения, а также ответственного обращения с топливными отходами в долгосрочной перспективе".

К декларации присоединились 22 страны, в том числе Великобритания, Венгрия, Канада, Нидерланды, ОАЭ, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония. Делегации России и Китая документ не подписали.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.