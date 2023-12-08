Пасечник заявил, что объем пахотных земель в ЛНР вырос почти до 1 млн га с 2022 года

По словам главы региона, перед республикой стоит задача наладить переработку выращенного сырья

МОСКВА, 8 декабря, /ТАСС/. Объем пахотных земель в Луганской Народной Республике после освобождения территорий при проведении Россией специальной военной операции вырос с 200 тыс. га до почти 1 млн га. Об этом сообщил в ходе организованной ТАСС пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия" глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сельскохозяйственных земель было около 200 тыс. га, но когда мы освободили оставшуюся территорию Луганской Народной Республики, - мы присоединили еще около 1 млн [га] пахотных земель, которые по своему качеству очень плодородные и, в общем-то, схожи с землями Воронежской, соседней, области, Белгородской [области]", - сказал он.

Пасечник отметил, что сельскохозяйственная отрасль является приоритетной для развития региона. По его словам, перед властями ЛНР стоит задача наладить переработку выращенного на полях республики сырья.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.