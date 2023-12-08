Правкомиссия утвердила техтребования и стоимость проектов строительства новой генерации

Участники обсудили тарификацию энергии и мощности для первого реализованного проекта модернизации тепловой генерации - Приморской ГРЭС, а также условия корректировки тарифов в Дальневосточном федеральном округе с целью их доведения до среднероссийских на 2024 год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по направлению "Энергетика" утвердила технические требования и стоимость проектов строительства новой генерации, говорится в сообщении кабмина.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сниккарс сообщал, что в ходе правкомиссии 8 декабря будут утверждены параметры конкурса в юго-восточной Сибири. Позднее, на следующем заседании правкомиссии, будут вынесены технические требования по строительству генерации на Юге и Дальнем Востоке, говорил он.

Так, в релизе кабмина уточняется, что решением правительственной комиссии были определены технологические и ценовые параметры техприсоединения новых мощностей, дан старт конкурсному отбору проектов по строительству, что позволит своевременно обеспечить электроэнергией строящиеся производства.

Участники обсудили тарификацию энергии и мощности для первого реализованного проекта модернизации тепловой генерации - Приморской ГРЭС, а также условия корректировки тарифов в Дальневосточном федеральном округе с целью их доведения до среднероссийских на 2024 год. Также обсуждались возможности строительства в регионе новых энергообъектов для обеспечения растущих энергетических потребностей населения, промышленности и транспортной сферы.

Был рассмотрен ход реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" и энергетической части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Газета "Коммерсантъ" писала, что уровень капитальных затрат для строительства новых энергомощностей в Сибири может составить от 334 млрд рублей до 507 млрд рублей в ценах 2028 года в зависимости от оборудования. Так, если энергокомпании будут строить новую генерацию на базе российского оборудования, значение удельных капитальных затрат составит до 414 тыс. рублей за 1 кВт в ценах 2028 года, максимальный общий капекс строительства 1,2 ГВт может достичь 507 млрд рублей, базовая доходность - 12%. При использовании иностранного оборудования предельный удельный капекс оценивается в 273 тыс. рублей за 1 кВт, а максимальный общий капекс - 334,4 млрд рублей. Базовая доходность - 10,5%.

Сообщалось, что на строительство генерации для покрытия растущего спроса на электроэнергию в юго-восточной части Сибири планируется объявить в декабре - январе. Конкурсный отбор на строительство новой генерации на Дальнем Востоке состоится после его присоединения к ценовой зоне энергорынка, которое предварительно запланировано на 1 июля 2024 года, сообщал Сниккарс. Прогнозный дефицит электроэнергии на юго-востоке Сибири составляет 1,2 ГВт, в ОЭС Востока - порядка 1,4 ГВт, в юго-западной части ОЭС Юга - 857-943 МВт.