На Ставрополье откроют производство лифтового оборудования в 2024 году

В проект намерены вложить 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Собственное производство лифтового оборудования запустят в 2024 году в Ставропольском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"В следующем году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования. Соглашение об этом заключено в день Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект, в который инвестор намерен вложить 1,1 млрд рублей, стартует в 2024 году. Как ожидается, мощности позволят выпускать до 450 подъемников ежегодно. Благодаря проекту край получит дополнительно 120 рабочих мест.

"Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.