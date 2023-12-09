В КБР вырастили более 700 тыс. тонн плодов и ягод за год

Министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев отметил, что это абсолютный рекорд в садоводстве для республики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) вырастили свыше 700 тыс. тонн плодов и ягод за год. Это является абсолютным рекордом для региона, сообщил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев на форуме-выставке "Россия".

"В текущем году, по предварительным данным, садоводы Кабардино-Балкарии собрали свыше 700 тыс. тонн плодов и ягод, это абсолютный рекорд в садоводстве для нашей республики. Доля Кабардино-Балкарии в общеваловом сборе плодов и ягод в целом по стране по итогам прошлого года составляла 16%", - сказал Сижажев, выступая на круглом столе, посвященном состоянию и перспективам садоводства и легкой промышленности КБР.

Аграрии республики не снижают темпы закладки новых садов, подчеркнул он. "Многолетние плодово-ягодные насаждения в текущем году посажены на площади более 1 тыс. га. В том числе питомники заложены на площади порядка 150 га. Производство сертифицированных саженцев плодовых культур перекрывает потребности Кабардино-Балкарии в посадочном материале и ежегодно в среднем составляет 2,8 млн штук. Порядка миллиона саженцев Кабардино-Балкария направляет за пределы региона",- отметил он.

Площади многолетних плодово-ягодных насаждений в КБР составляют более 27 тыс. га, а площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигла 23 тыс. га.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.