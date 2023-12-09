На месте бывшей дачи Брежнева на Ставрополье планируют построить санаторий

Стоимость реализации проекта оценили в 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Крупный санаторный комплекс на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева построят на Ставрополье за 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"В рамках дня Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и крупной строительной компанией. Соглашение предполагает реализацию в крае к 2026 году инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса", - говорится в сообщении.

Объект общей стоимостью около 1 млрд рублей должен появиться в Предгорном округе на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева, которая была заброшена на протяжении многих лет. На площади 3,5 га разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тыс. кв. м. В планах инвестора создание до 150 комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса.

По данным пресс-службы, реализация инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона, привлечь специалистов и увеличить санаторно-курортный потенциал Ставропольского края.

"Востребованность Ставрополья среди путешественников постоянно увеличивается. На растущий запрос в современных местах размещения мы отвечаем работой с инвесторами. Каждому проекту мы создаем благоприятные условия на всех этапах реализации. Считаю такой подход залогом дальнейшего развития ставропольских курортов и роста их привлекательности", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечают в региональном министерстве экономики, за последние 10 лет, по данным органов государственной статистики, в экономику Ставропольского края инвестировано почти 1,8 трлн рублей, в том числе благодаря реализации госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

За минувший период в крае реализовали 606 инвестиционных проектов, инвестиционная емкость которых 288 млрд рублей. Создали почти 10 тыс. рабочих мест.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.