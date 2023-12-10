Частные инвестиции в экономику Чечни за пять лет превысили 547 млрд рублей

Министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев отметил, что в регионе реализовано свыше 1 150 инвестиционных проектов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни за пять лет привлекли в экономику республики более 547 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщил на открытии Дня Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"За последние 5 лет в экономику республики привлечено более 547 млрд рублей частных инвестиций. Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 млрд рублей. Объем внебюджетных инвестиций вырос на 44% - до 77 млрд. рублей", - отметил он.

По его словам, с 2018 года в республике реализовано свыше 1 150 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций на 129 млрд. рублей и с созданием около 13 тыс. рабочих мест.

"В республике внедрены и продолжают совершенствоваться механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний, действующее законодательство предусматривает ряд льгот и преференций для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, включая государственные гарантии и льготное налогообложение, создана и функционирует вся необходимая инфраструктура для поддержки субъектов предпринимательской деятельности", - рассказал Шаптукаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.