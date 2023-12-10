Аэропорт Грозного обслужил рекордные 930 тысяч пассажиров с начала года

Министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев отметил, что аэропорт осуществляет 17 регулярных маршрутов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт им. А. А. Кадырова в Грозном с начала года обслужил более 930 тыс. пассажиров, установив таким образом исторический рекорд. Об этом сообщил на открытии Дня Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"Наблюдается ежегодный рост перевезенных пассажиров воздушным транспортом: так, в 2022 году было перевезено 777 тыс. пассажиров против 714 тыс. пассажиров в 2021 году, а за 11 месяцев 2023 года - это число уже составляет почти 933 тыс. человек. К концу года мы ожидаем встретить своего миллионного гостя", - рассказал он, добавив, что аэропорт осуществляет 17 регулярных маршрутов.

По его словам, проект реконструкции и строительства аэропорта включает в себя новый аэровокзальный комплекс с общей площадью 40 тыс. кв. м, искусственную взлетно-посадочную полосу, командно-диспетчерский пункт и сопутствующую инфраструктуру с доведением пассажиропотока до 2 млн человек в год.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.