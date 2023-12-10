Пять инвестиционных проектов позволят привлечь в Чечню до 136 млрд рублей

Председатель правительства республики Муслим Хучиев отметил, что в республике благодаря реализации этих проектов наблюдается рост инвестиций в основной капитал

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Реализация в Чечне пяти основных инвестиционных проектов позволит до 2030 года привлечь в регион около 136 млрд рублей и создать 5,5 тыс. рабочих мест, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства республики Муслим Хучиев.

"В рамках поручения председателя правительства РФ [Михаила Мишустина] была разработана модель экономического развития [Чеченской республики]. Мы выделили из 5 прорывных проектов в части строительства, промышленности, туризма, климатического направления на общую сумму около 136 млрд рублей. Мы рассчитываем прежде всего на создание 5,5 тыс. рабочих мест", - сказал Хучиев.

Он отметил, что в республике в том числе благодаря реализации этих проектов ежегодно наблюдается рост инвестиций в основной капитал: если в 2022 году этот показатель был на уровне 120 млрд рублей, то в этом году он ожидается в размере 135 млрд рублей, а в 2024 году - не менее 145 млрд рублей.

Одним из этих проектов Хучиев назвал создание технопарка "Казбек", где уже введены в эксплуатацию четыре завода строительных материалов. В число проектов также входит развитие агропромышленного кластера, реконструкция аэропорта в Грозном, развитие особых экономических зон "Грозный" и "Ведучи". Председатель правительства республики добавил, что воплощение проектов контролирует вице-премьер РФ, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак и глава республики Рамзан Кадыров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.