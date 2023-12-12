Росбанк расширит направления международных расчетов в страны БРИКС

Глава организации Наталья Воеводина также отметила, что с лета 2022 года банк активно расширял набор банков-корреспондентов на Востоке, в странах БРИКС и СНГ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Росбанк планирует расширять направления международных расчетов и увеличивать перечень доступных для трансграничных переводов мягких валют. Интерес для банка представляют страны БРИКС и отдельные страны Африки и Азии. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Росбанка Наталья Воеводина.

"Да, хотим увеличивать и думаем, что не одним юанем наш внешнеторговый оборот будет обеспечен. Для нас сейчас представляют интерес ряд стран - крупнейших торговых партнеров РФ, включая БРИКС и отдельные страны Африки и Азии", - ответила она на соответствующий вопрос.

Воеводина также отметила, что с лета 2022 года банк активно расширял набор банков-корреспондентов на Востоке, в странах БРИКС и СНГ.

"В 2022 году мы заложили большой фундамент и на нем сейчас базируемся. Есть определенный перечень банков-корреспондентов, который мы не публикуем в силу рисков вторичных санкций для партнеров. В этом списке за год произошли изменения - кто-то уходил, кого-то мы убеждали все-таки нас принимать на обслуживание, несмотря на наш статус, и в итоге у нас неплохо получается рассчитываться по ВЭДу и находить маршруты для прохождения платежей", - сказала она.

По словам главы Росбанка, сейчас в структуре трансграничных операций банка 29% проходят в рублях (в основном география - страны СНГ), примерно 70% в юанях (преимущественно это материковый Китай и третьи страны), 1% приходится на расчеты с вьетнамским донгом, индийской рупией, тенге, так как со стороны клиентов нет большого спроса.