В Калмыкии к концу 2024 года возведут агропромышленный парк

Он будет специализироваться на переработке сельхозпродукции и промышленном производстве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Агропромышленный парк, который создаст условия для развития промышленного производства и переработки сельхозпродукции, возведут в Калмыкии при поддержке правительства России к 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Бату Хасиков.

"В советское время в Калмыкии <…> был машиностроительный завод, была развита легкая промышленность, нефтяная отрасль, отрасль АПК с переработкой мяса, рыбы, шерсти и так далее. Сейчас задача - это все восстановить. И первый шаг - строительство агропромышленного парка. К 1 декабря 2024 года мы завершим его возведение", - сказал он, уточнив, что масштабный проект реализуется при поддержке правительства России.

Агропромышленный парк будет специализироваться на переработке сельхозпродукции и промышленном производстве. Республика уже получила первые заявки от потенциальных резидентов.

"Конечно, предприятия [на территории агропромпарка] будут не столь масштабные, не заводы <…>, но цеха. Один из таких проектов - это полный цикл производства бронежилетов. Это также все, что связано с литейным делом, переработкой дерева, производством мебели, посуды и так далее", - добавил Хасиков.

Ранее сообщалось, что вопрос о выделении республике субсидии в размере 500 млн рублей на создание агропромышленного парка был решен во время рабочей поездки заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Калмыкию в апреле этого года. Вице-премьер отметил активную работу властей республики с сектором малого и среднего бизнеса: почти 1,5 тыс. предпринимателей в прошлом году получили поддержку, а число субъектов МСП за год увеличилось на 28%. В сфере малого и среднего бизнеса в республике на сегодняшний день заняты 17 тыс. предпринимателей.