"Билайну" не поступали предложения о покупке после выкупа у Veon

Вице-президент компании по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов отметил, что "сейчас компаниям из разных индустрий есть чем заняться и в своем "огороде"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" не получал предложений о покупке другими компаниями, в том числе более крупными, после того как он стал полностью российским. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-президент "Билайна" по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов.

Топ-менеджер указал, что про такие предложения оператору неизвестно, и никто с ними не приходил. "В целом, я думаю, что сейчас компаниям из разных индустрий есть чем заняться и в своем "огороде", - подытожил Насретдинов. Он подчеркнул, что сейчас у самого "Билайна" с "финансовым здоровьем" все хорошо.

"Сейчас, когда завершен длительный процесс возвращения "домой", мы в первую очередь сфокусированы на развитии и усилении позиций в нашей стране, то есть занимаемся исключительно российским бизнесом", - добавил Насретдинов.

"Билайн" в начале октября полностью отошел группе российских топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Компания "Вымпелком", которая владеет брендом, приобрела свыше 96% всех облигаций бывшего материнского холдинга Veon в России. Выкуп был совершен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях. Сама сделка была анонсирована в ноябре 2022 года, ее условия не предполагают возможности обратного выкупа.

Полная версия интервью будет опубликована в 10:00 мск.