Силуанов заявил, что Минфин не стремится воздействовать на курс рубля

Глава ведомства отметил, что Минфин руководствуется прогнозными значениями курса рубля, которые заложил при подготовке бюджета РФ на 2024-2026 годы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ руководствуется прогнозными значениями курса рубля, которые заложил при подготовке бюджета РФ на 2024-2026 годы, и не стремится ослабить или укрепить курс. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Мы руководствуемся теми прогнозными значениями курса [рубля], которые заложили при подготовке бюджета [на 2024-2026 годы]. Курс плавающий, для нас главное - чтобы была предсказуемость. Поэтому мы не стремимся здесь ослабить курс или пополнить доходы. Или наоборот укрепить, простимулировать импортеров. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым и приемлемым для наших участников внешнеэкономической деятельности и для населения", - сказал Силуанов.

Ранее министр назвал задачей властей РФ сделать предсказуемыми колебания курса доллара. По мнению главы Минфина, невозможно совсем не обращать внимание на курс доллара, поскольку существуют внешний туризм и крупные поставки импортных товаров в Россию. Однако нужно стремиться к тому, чтобы "меньше обращать на него внимание". Плавающий курс министр называл в качестве одного из основных принципов для Минфина, а вторым принципом министр отмечал отсутствие попыток со стороны министерства повлиять через бюджет на формирование курсовых отношений.

Глава Минфина также сообщал, что меры правительства по обязательной продаже экспортерами валютной выручки играют роль стабилизатора волатильности курса рубля. Как отмечал министр, возврат к обязательной продаже экспортерами валютной выручки является временной мерой.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.