В Астраханской области к 2028 году построят электростанции мощностью до 350 МВт

В 2023 году регион стал лидером в стране в номинации "Самый активный ВИЭ-регион", которая оценивается по объемам энергомощностей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области на полях Международной выставки-форума "Россия", где проходит день региона, заключили соглашение о строительстве к 2028 году солнечных электростанций мощностью до 350 МВт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

По данным властей, с 2017 года на территории Астраханской области построено и запущено 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и ветропарк общей установленной мощностью 340,2 МВт, включающий в себя пять ветровых электростанций. В 2023 году регион стал лидером в стране в номинации "Самый активный ВИЭ-регион", которая оценивается по объемам энергомощностей на основе ВИЭ, введенных в эксплуатацию с 2014 года.

"Соглашение на полях Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал с заместителем генерального директора "Юнигрин энерджи" Олегом Шуткиным. Компания специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставке электроэнергии. Планируется, что до конца 2027 года на территории региона построят сетевые солнечные электростанции мощностью до 350 МВт", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в день Астраханской области на ВДНХ Бабушкин также подписал соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта "Силквей ралли" для популяризации данного вида спорта и проведения международных соревнований. Так, на территории Астраханской области с 2010 года проходят этапы ралли-марафона "Шелковый путь", с 2011 - ралли-рейд "Золото Кагана", в котором ежегодно принимают участие до 50 экипажей.

Об экспозиции

По данным пресс-службы, 13 декабря, в день Астраханской области, на ВДНХ были презентованы лучшие достижения региона, с концертной программой выступила известная уроженка Астрахани, народная артистка России Надежда Бабкина. Посетители продегустировали знаменитую рыбную продукцию, поучаствовали в мастер-классах по изготовлению рыбных блюд, посоревновались в викторинах, посвященных истории и культуре Астрахани, где главным призом стала возможность выиграть путешествие в регион.

"Центром экспозиции стал интерактивный лотос, где на каждом его лепестке появляется видеоряд о главных отраслях экономики и жизни региона. Самый популярный объект у посетителей для фотографирования у стенда - это реалистичный макет двугорбого верблюд. Подиум представляет собой интерактивную карту, где появляются сундуки, наступив на которые, посетитель открывает для себя ту или иную достопримечательность региона - Астраханский кремль, гору Большое Богдо, всего 18 объектов. Также большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка", башня-головоломка из арбузов, виртуальные путешествия по астраханским барханам и дельте Волги", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил в своем Telegram-канале Бабушкин, Международная выставка-форум "Россия" и день региона - это хорошая возможность познакомить гостей со всей страны с уникальной астраханской культурой и самими астраханцами.

"Астраханская область - это неповторимое переплетение культуры и традиций почти 150 национальностей, веками живущих в мире и согласии. Не менее уникальна и природа нашего края, а астраханская трофейная рыбалка - одно из национальных достояний России. Но главный повод для гордости - это люди. Астраханцы - трудолюбивый и гостеприимный народ. Спасибо, земляки!" - написал Бабушкин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.