На Сахалине приняли законопроект о трехлетнем бюджете региона

В документ внесли шесть поправок от губернатора региона Валерия Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли во втором (окончательном) чтении законопроект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Были внесены шесть поправок от губернатора, сообщил ТАСС парламентарий Вадим Полицинский.

"Законопроект принят во втором чтении. Хочу отметить, что из-за выпадения части доходов в реальном выражении бюджет на 2024 год получился меньше, чем текущий, но меньше - не значит, что хуже. Например, в социальной сфере доля в реальном и процентном выражении от общей доли расходов Сахалинской области значительно выше. При этом достаточно оптимистично смотрим на перспективу доходной части на предстоящий год и рассчитываем на то, что тот дефицит, который планово заложен в основной финансовый документ области, будет преодолен и бюджет будет наполнен с избытком, как, собственно, и было в этом году", - рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы областной думы, в установленный срок в комитет поступило шесть поправок от губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. 13 декабря комитет рассмотрел их, поддержал и сформировал по ним таблицу. Проект бюджета на трехлетний период доработан.

Первая поправка касается увеличения бюджетных инвестиций на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска на 1 млрд рублей в 2024 году и на 2,9 млрд рублей в 2025 году в связи с удорожанием строительных ресурсов, а также в целях соблюдения уровня софинансирования к средствам федерального бюджета. Источник средств - резервный фонд правительства региона на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Вторая поправка связана с увеличением бюджетных ассигнований в 2024 году на 47 905,8 тыс. рублей Музейно-мемориальному комплексу "Победа" на реэкспозицию зала. Источник - средства субсидии на возмещение недополученных доходов в результате госрегулирования цен в сфере электроэнергетики и газоснабжения по министерству энергетики. Третья поправка - увеличение на 16 209,4 тыс. рублей в 2024 году субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в Анивском городском округе на юге Сахалина, на улучшение жилищных условий граждан. На это пойдут средства субсидии юридическим лицам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования.

Четвертая поправка - увеличение субсидии на организацию электро-, тепло-, газоснабжения Южно-Сахалинскому городскому округу в 2024 году на 216 697,9 тыс. рублей, в 2025 году - на 144 465,4 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов энергетики, проектируемых для земельных участков перспективной застройки. Средства пойдут из резервного правительственного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Пятая поправка - перераспределение бюджетных ассигнований по министерству транспорта и дорожного хозяйства в 2026 году в сумме 1 921 710,6 тыс. рублей в целях соблюдения уровня софинансирования к средствам федерального бюджета. Шестая поправка связана с увеличением субсидии на развитие культуры в 2024 году на общую сумму 43 976,5 тыс. рублей муниципальным образованиям ГО "Охинский", ГО "Смирныховский", ГО "Углегорский", "ГО Ногликский" на приобретение музыкальных инструментов, оборудования для сцены и на капитальный ремонт крыши. Источник - средства резервного фонда.

Параметры бюджета

После первого чтения, 7 декабря, Полицинский сообщил ТАСС о том, что законопроект до принятия депутатами успешно прошел все необходимые стадии согласования, включая общественные слушания. "Все поправки и предложения, внесенные в ходе обсуждения, были учтены, бюджет получился сбалансированный. На наш взгляд, учтены все необходимые направления, приоритеты расставлены верно, особенно что касается социальной политики", - отмечал тогда парламентарий.

На 2024 год запланированы доходы в сумме почти 180 млрд рублей, на 2025 год - почти 173 млрд рублей, на 2026 год - более 163 млрд рублей. Общий объем расходов в 2024 году составит почти 219 млрд рублей, в последующих годах - более 197,5 млрд рублей и около 187 млрд рублей. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит почти 39 млрд рублей, в 2025 году - почти 25 млрд рублей, в 2026 году - более 23 млрд рублей.