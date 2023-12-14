Путин заявил, что в бюджет РФ заложено свыше 1 трлн рублей ежегодно на новые регионы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более одного триллиона рублей ежегодно предусмотрено в федеральном бюджете России на проведение работы по интеграции и развитию новых регионов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Теперь по поводу будущего регионов. Много вопросов среди поступивших именно об этом. Причем и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет? Как они будут развиваться? Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал глава государства.