14 декабря, 09:51,
обновлено 14 декабря, 10:10
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин заявил, что в бюджет РФ заложено свыше 1 трлн рублей ежегодно на новые регионы

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более одного триллиона рублей ежегодно предусмотрено в федеральном бюджете России на проведение работы по интеграции и развитию новых регионов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

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"Теперь по поводу будущего регионов. Много вопросов среди поступивших именно об этом. Причем и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет? Как они будут развиваться? Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал глава государства. 

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