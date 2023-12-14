Пассажирские перевозки авиатранспортом в РФ выросли за год на 16,4%

На втором месте железнодорожный транспорт - плюс 10,4%, отметил президент Владимир Путин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пассажирские перевозки авиационным транспортом за год выросли на 16,4%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается развития транспортно-пассажирского потока, он увеличивается. Вот абсолютный рекордсмен - это перевозки пассажиров авиационным транспортом, 16 с лишним процентов - 16,4%, по-моему, за год. На втором месте железнодорожный транспорт - плюс 10,4%", - сказал президент.

Перевозки автомобильным транспортом выросли почти на 7%, отметил Путин.

"То есть объем пассажироперевозок существенным образом возрастает. Разумеется, все участники этого процесса должны подумать над ближайшим туристическим сезоном. И должны сделать все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить интересы людей", - подчеркнул глава государства.

"Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере. В том числе и тех, кто работает на Кубани. За повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться", - заключил президент.