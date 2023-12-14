Финансирование переселения льготников в Коми составит 572 млн рублей в 2024 году

Как уточнили в региональном правительстве, наибольшее количество сертификатов получают жители Воркуты и Инты

СЫКТЫВКАР, 14 декабря. Объем финансирования на переселение льготников из районов Крайнего Севера составит в Республике Коми в 2024 году 572 млн рублей. При этом в очереди состоит более 21 тыс. семей, из них 1,5 тыс. - это инвалиды, 13,5 тыс. - пенсионеры, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Вопрос о переселении северян задала президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции журналист муниципальной газеты Сыктывкара "Панорама столицы" Дарья Шучалина. Она предложила два варианта решения проблемы - выделить средства из федерального бюджета либо разделить очередь, отдав приоритет инвалидам и пенсионерам, а также выделить региону инфраструктурный бюджетный кредит под низкий процент на самостоятельное переселение людей внутри региона, в южные районы Коми, где климат мягче. Глава государства намерен обсудить этот вопрос с правительством России.

"Республике Коми в период действия программы по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (2003-2023 годы) за 20 лет были выделены значительные средства федерального бюджета - 13,5 млрд рублей, что позволило переселить более 5 тыс. семей. На 2024 год на переселение из районов Крайнего Севера предусмотрено около 572 млн рублей. Наибольшее количество сертификатов получают жители Воркуты и Инты", - сообщили ТАСС в региональном правительстве.

На 1 января 2023 года в очереди на переселение в Коми состоит 21 049 семей, из них инвалиды - 1 559 семей, пенсионеры - 13 499 семей, работающие - 5 991 семья. По федеральному законодательству средства из федерального бюджета распределяются на 30% на категорию "инвалиды", 70% - на категорию "пенсионеры".

"В настоящее время правительством Коми совместно с холдинговой компанией АЕОН и АО "Воркутауголь" прорабатывается пилотный проект по переселению пенсионеров из районов Крайнего Севера в южные районы Коми и строительство коттеджного поселка на 200 деревянных жилых домов в Сысольском и Сыктывдинском районах республики", - добавили в правительстве республики.

Ранее глава Коми Владимир Уйба в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России, которое провел президент России 11 декабря в Архангельске, отметил, что по нынешним темпам переселения это займет около 100 лет. Глава региона предложил разработать федеральную программу опережающего переселения льготных категорий северян.