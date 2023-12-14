В ГД готовы проработать вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах

Как уточнил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, на законодательном уровне необходимые инструменты уже существуют

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов оперативно подготовить поправки в законодательство по вопросу введения льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах России. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Сергей Пахомов ("Единая Россия").

Путин во время прямой линии и пресс-конференции предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. Он отметил, что там льготная ипотека в 2% действует только на новое жилье, однако его строится немного. Глава государства убежден, что программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых на вторичное жилье в некоторых районах Дальнего Востока необходимо распространить и на новые регионы.

"Законодательно все необходимые инструменты существуют, если правительству понадобятся коррективы, мы, безусловно, оперативно их внесем", - сказал Пахомов, комментируя предложение Путина.

Глава комитета также отметил, что слова президента России о льготной ипотеке на вторичное жилье в новых регионах - сигнал и жителям, и строительному комплексу. "Объемы строительства на Донбассе необходимо наращивать - это неоспоримый факт. Но у людей должна быть возможность улучшить жилищные условия при поддержке государства и в нынешних условиях, когда новыми квадратными метрами во многом компенсируют потерянное жилье", - добавил он.