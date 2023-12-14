14 декабря, 14:36

Акционеры TCS Group в январе будут решать вопрос смены кипрской юрисдикции на российскую

Председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк ранее сообщал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, рассматривает разные варианты

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Группа "Тинькофф" (TCS Group) проведет внеочередное собрание акционеров 8 января, на котором будет решаться вопрос смены кипрской юрисдикции на российскую, говорится в сообщении группы.

"TCS Group Holding PLC (TCS LI) объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 8 января 2024 года в 11:30 (по кипрскому времени). ВОСА должно принять решение одобрить прекращение регистрации компании в Республике Кипр и регистрацию в качестве продолжающейся компании в Российской Федерации (редомициляция)", - говорится в сообщении.

Ранее председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, рассматривает разные варианты.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. 

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