В Прибайкалье построят модульные отели на 500 номеров

На это выделили более 355 млн рублей федеральной субсидии

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Около 20 инвестпроектов по строительству модульных отелей почти на 500 номеров реализуют в Иркутской области на средства федеральной субсидии, выделенной на 2023-2024 годы в размере более 355 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

"В соответствии с результатами отбора для предоставления в 2023-2024 годах субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям <…> будут реализованы 19 инвестпроектов в Иркутском, Усольском, Ольхонском и Слюдянском районах. Реализация проектов позволит создать новый номерной фонд в количестве 491 номера", - сообщила Найденова.

В 2022 году регион получил на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии, еще 8,3 млн составило областное софинансирование. Деньги направили на реализацию 10 проектов в трех районах, в том числе на Байкале. В сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Прибайкалью предусмотрено на строительство модульных отелей 135,5 млн рублей в 2023 году, 220,3 млн - в 2024 году.

Иркутская область является одним из лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России. Главное направление для отдыха в регионе - озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Туризм на Байкале является круглогодичным, зимой озеро привлекает путешественников со всего мира чистым, прозрачным льдом. В 2022 году Иркутскую область посетили более 1,5 млн путешественников.