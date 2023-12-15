Pony Express считает назревшим обсуждение регулирования сферы курьерских услуг

В частности, оно должно затрагивать вопросы приема отправлений, отметила гендиректор компании Марья Дей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Логистическая компания Pony Express считает, что регулирование сферы курьерских услуг в России необходимо усовершенствовать. Об этом сообщила в интервью ТАСС гендиректор Pony Express Марья Дей.

"На наш взгляд, необходимо разработать понятную регуляторную среду для рынка курьерских услуг в России, четко определить правила, права и обязанности участников. Нужно понять, являются ли курьерские услуги тем же, что и почтовые услуги, или это разные рынки и правила", - сказала Дей.

В частности, продолжила она, регулирование должно затрагивать вопросы приема отправлений, какие товары можно перевозить, операций с персональными данными, выстраивания схем сопряжения с аэропортами, авиакомпаниями.

Гендиректор компании отметила, что Pony Express оказывает услуги, которые регулируются разными нормативными актами и ведомствами. "При этом, например, понятие "курьерская доставка" на текущий момент законодательно не определено: почтовые услуги - это отправления до 20 кг - регулируются почтовыми правилами, а отправления свыше определенной массы - это уже транспортная экспедиция", - указала она.

Дей также рассказала, что в декабре ранее существовавшая Ассоциация экспресс перевозчиков (Pony Express - ее участник) поменяет свой устав и название и станет Ассоциацией трансграничной электронной торговли и экспресс доставки. По мнению гендиректора компании, площадку ассоциации можно будет использовать для решения вопросов в сфере регулирования работы логистических операторов.

"Что же касается непосредственно нас, мы готовы совместно с коллегами вырабатывать стратегии регулирования направления курьерской доставки. Это назрело. Рынок, который уже оценивается в несколько миллиардов рублей, просто не может быть стихийным", - заключила Дей.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.