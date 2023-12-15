Pony Express в 2024 году рассчитывает вернуться к чистой прибыли

Гендиректор компании Марья Дей отметила, что Pony Express к августу 2023 года достигла показателя операционной безубыточности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Логистическая компания Pony Express в 2024 году нацелена на развитие своего бизнеса после его стабилизации в текущем году и рассчитывает на возвращение к чистой прибыли, сообщила в интервью ТАСС гендиректор Pony Express Марья Дей.

"Следующий год с учетом проделанной работы по стабилизации бизнеса в 2023 году мы объявляем годом роста и развития. Конечно же, мы планируем выход на положительный показатель по чистой прибыли. Дополнительно мы уже начали проработку инициатив, которые в случае успешной реализации приведут к галопирующему росту выручки и прибыли", - сказала Дей.

Согласно отчетности компании "Фрейт линк" (бренд Pony Express), ее выручка по РСБУ в 2022 году снизилась на 26,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,348 млрд рублей. Чистый убыток в прошлом году составил 1,123 млрд рублей против 864,9 млн рублей убытка годом ранее.

Гендиректор Pony Express указала, что выручка логистической компании в прошлом году снижалась, что было связано с уходом ее иностранных партнеров с российского рынка. Однако, начиная с апреля 2023 года, тренд падения выручки удалось переломить. К августу текущего года компания достигла показателя операционной безубыточности.

В целом выручка компании по итогам 10 месяцев 2023 года увеличилась на 12% в годовом выражении. "В 2023 году нам уже удалось сократить убыток более чем в два раза, а впереди у нас итоги четвертого квартала, который мы планируем закрыть с положительным значением по операционной прибыли. Таким образом, наш убыток по итогам года будет сокращен более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом", - сказала Дей.