В Кирове планируют создать научно-производственный центр по разработке БПЛА

И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Денис Пестриков сообщил о наличии заинтересованных инвесторов

КИРОВ, 15 декабря. /ТАСС/. В Кировской области планируют создать Научно-производственный центр по разработке беспилотников. Об этом ТАСС рассказал и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Денис Пестриков.

"Разработан проект региональной программы "Развитие беспилотных авиационных систем в Кировской области на 2024-2030 годы", который предусматривает создание научно-производственного центра, организацию производства БАС и их комплектующих, строительство и реконструкцию посадочных площадок для обеспечения выполнения полетов БАС на территории Кировской области", - сказал Пестриков.

Он ответил, что в регионе есть инвесторы, заинтересованные в выпуске беспилотников, однако не назвал конкретные предприятия.

"Научная составляющая тоже понятна, это наши вузы. Вятский государственный университет и ранее разрабатывали беспилотные летательные аппараты", - сказал Пестриков.

Накануне во время объединенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос о нехватке беспилотников на фронте. Глава государства пояснил, что ситуация с беспилотными аппаратами в зоне СВО на Украине улучшается, собственное производство растет, и поставки будут наращиваться.