В Турции заявили о продолжении реализации инициатив по возобновлению зерновой сделки

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер также указал, что Стамбул "ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море"

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Турция продолжает делать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы надеемся, что эта война (конфликт на Украине - прим. ТАСС), которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее. Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса", - приводит слова министра телеканал CNN Turk.

Гюлер также указал, что Турция "ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море". Он добавил, что 22-23 ноября в Турции прошел третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море. "Заседание прошло в рамках выдвинутой нами трехсторонней инициативы, направленной против минной угрозы в Черном море. Мы планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран (Болгарии, Румынии и Турции - прим. ТАСС)", - сказал министр.